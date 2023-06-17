Бану Нургазиева: не просто так на Национальном курултае президент много говорил о культуре

Фото: Бахытжан Шинтимирова/BaigeNews.kz

Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева после выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" рассказала, почему именно аспект развития культуры был вынесен на повестку дня, передает BaigeNews.kz

"Прежде всего надо сказать, что этот курултай был продуктивнее предыдущего, в плане того, что здесь чётко ставят задачи, как нам всем обществом строить Справедливый Казахстан. В целом все поручения главы государства вызвали отклик у присутствующих. Особую роль президент отводит культуре. Каждое выступление спикеров также акцентировало внимание на то, что нам необходимо единство идеи. Культура — воспитание человека с детства. Говорили о том, что образовательный процесс играет важную роль в этом процессе. Сегодня прозвучало такое понятие, как Адал адам, — честный человек, для которого законы морали, высокие ценности являются определяющими в жизни. Мало иметь в жизни просто знания, важно быть воспитанным, порядочным, иметь чувство патриотизма к своей стране. Каждое поручение очень важно. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что важно развивать киноиндустрию, театральное искусство. Также важную роль в своем выступлении он отводит тому, что должна идти тесная совместная работа научного аппарата и государственного. Мы также должны задуматься и четко понимать, как выстраивать идеологию современного казахстанского общества", — отметила спикер.

В продолжении разговора Бану Ганиевна отметила, что какие бы экономические реформы не проводились в стране, без развития культуры, — всё это не даст нужного прогресса.

"Как отметил Азамат Сатыбалды, когда заезжаешь в Туркестан, едешь по красивой, новой, ровной дороге Алматы — Туркестан, а вокруг мусор. Это говорит о том, что экономика наша процветает, дороги реставрируются, но культура низком уровне. Как так получилось, что для наших людей — это норма? Они могут выбрасывать мусор, не заботиться об экологии. Это же всё возвращается этому же человеку. Также была затронута тема возрождения села. Для этого нужно, что в каждом населённом пункте был культурный центр не просто для проведения совещаний, это должен быть очаг воспитания патриотов. Также хотелось бы отметить выступление Серика Акылбая, который отметил, как важно повышать правовую грамотность среди населения. Идеология человекоцентричная поддерживается всеми развитыми странами. Государство заботится о человеке, ставит во главу угла его развитие", — отметила она.

Также президент Альянса Казахстана рассказала, как со своей стороны планирует внедрять идеи главы государства в свою работу.

"Буквально сейчас, когда все эти мероприятия завершатся, я хочу обратиться в чат лидеров Альянса гражданского общества всех регионов. Я хочу им сказать, что важно ознакомиться с поручениями главы государства, ознакомлю своих коллег с тезисами, прозвучавшими на рабочих сессиях. Я себе выстроила план действий, опираясь на тот курс, который задал президент страны. В ближайшее время в Алматы пройдет форум, где соберется общественность города Алматы, неправительственные организации, представитель государственных органов. В своем выступлении я сделаю акцент на тех шагах, о которых сегодня говорил Касым- Жомарт Кемелевич о том, что мы должны сделать, чтобы осуществить модернизацию общественного сознания. Он сделал акцент на том, что Справедливый Казахстан — про то, что мы открыто и честно можем говорить о проблемах, происходящих в стране, ведём открытый диалог между гражданами и государством. Мы активно участвуем в обсуждении введения нормативно-правовых актив. Любой казахстанец может через государственный портал дать обратную связь о происходящем в стране. Это способствует развитию гражданской позиции у казахстанцев", — рассказала она.

Напомним, 17 июня в Туркестане прошло второе заседание Национального курултая с участием президента страны.

Среди обсуждаемых тем — сохранение культурых ценностей и воспитание молодёжи, а также проблема сохранения библиотек и развития отечественного кино. Кроме того, президент рассказал о том, что в 2024 году выйдет многотомник по истории Казахстана, а также о том, что в страну вернулась ценная реликвия — Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Кроме того, глава государства предложил усовершенствовать национальную символику.