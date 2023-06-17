- Алихан Байменов: курултай — не парламент, это диалоговая площадка народа и правительства 17:01 166
- Бублик и Рыбакина отмечают особенный день 16:48 177
- Политолог Андрей Чеботарёв: Президент отводит важную роль развитию науки Казахстана 16:28 257
- Бану Нургазиева: не просто так на Национальном курултае президент много говорил о культуре 16:19 245
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 15:51 287
- Тайник с оружием обнаружили полицейские в Акмолинской области 15:11 385
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 14:52 372
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 14:20 595
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 14:00 472
- Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном 13:43 515
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 13:29 651
- Цифровую платформу для кинотеатров планируют создать в Казахстане 13:18 394
- В поддержку движений против фейков выступил глава государства 12:58 432
- Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты — Токаев 12:42 434
- Токаев рассказал участникам Национального курултая о своей мечте 12:25 410
- Вейпы, буллинг и жестокость: Президент обеспокоен влиянием соцсетей на казахстанскую молодёжь 12:16 482
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 12:07 453
- Президент рассказал, как следует награждать настоящих героев 12:05 472
- Усовершенствовать национальную символику предложил Токаев на Национальном курултае 11:48 553
- Токаев: мы должны усвоить урок пожара Абайской области 11:37 354
- На недостаток рабочих специалистов обратили внимание на Национальном курултае 11:36 461
- Президент: Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад 11:29 453
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 11:20 486
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 11:08 454
- Загоревшийся камыш тушат вертолётами в Акмолинской области 11:03 451
- Бойца из Казахстана госпитализировали после кровавого нокаута в Сочи 10:27 542
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 10:08 502
- Из чего будет складываться справедливый тариф на тепло, рассказали в министерстве 10:00 529
- Подозреваемого в наркоторговле задержали в Талдыкоргане 09:29 472
- Казахстан одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу в Италии 08:47 603
- Ухудшение качества воздуха ожидается в столице и ещё трёх городах Казахстана 08:18 531
- Мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев 07:53 476
- В частном развивающем центре в Алматы погиб ребенок 07:22 836
- Павлодарец изнасиловал 75-летнюю тещу 06:00 1552
- Тренер объяснил решение Головкина отказаться от титулов чемпиона мира 05:15 1139
- "Губы у нее были синие, тело холодное, глаза закрыты": утонувшего ребенка вернули к жизни полицейские Шахтинска 04:26 1408
- Власти Абая просят остановить поставки гуманитарной помощи 03:40 1005
- Пациент выпрыгнул из окна больницы в Павлодаре 02:09 692
- Драмой обернулся матч юношеской сборной Казахстана по футболу 01:38 2627
- В Шымкенте 8 человек пострадали от укуса каракуртов 00:42 560
- Павлодарца с обрезом задержали на дачах 16.06.2023 588
- Инструктор из Минобороны РК победила в международных соревнованиях по подводному спорту 16.06.2023 641
- Сразу 13 медалей завоевали казахстанцы в первый день ЧМ по рукопашному бою в Астане 16.06.2023 715
- Казахский язык не стал языком науки - Саясат Нурбек рассказал, какие предложения спикеров курултая примет в работу 16.06.2023 1882
- Хищения с завода ферросплавов в Аксу: задержаны 14 членов преступной группы 16.06.2023 721
- Казахстанцы завоевали две медали в первый день Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане 16.06.2023 740
- Сборная Казахстана против Сан-Марино и Ирландии: шансы на победу 16.06.2023 796
- Торегали Тореали стал фигурантом уголовного дела 16.06.2023 1124
- Гибель подростка в Актау: волонтёры инициировали проект "Безопасные дворы" 16.06.2023 745
- Переход к моноязычности объединит казахстанцев – политолог 16.06.2023 1500
- Дети отдали мошеннику 18 млн тенге в Кокшетау 16.06.2023 756
- Ахметов на прощание поклонился жителям ВКО 16.06.2023 3093
- Вспышка? В Астане резко выросло количество заразившихся энтеровирусом 16.06.2023 11261
- Борьба с лудоманией и наркотиками: Молодежную политику обсудили на общественном курултае 16.06.2023 555
- Уникальную арычную систему Шымкента нужно срочно восстанавливать – ученый 16.06.2023 987
- Суд изменил приговор Кариму Масимову 16.06.2023 4248
- Аэропорт Астаны предупреждает: начнётся ремонт взлётно-посадочной полосы 16.06.2023 582
- Дети не должны подвергаться насилию - Минпросвещения о ЧП в Шымкенте 16.06.2023 620
- ЕНТ: Какие нововведения ждут экзаменуемых в этом году 16.06.2023 711
- "Когда они уходят – мы плачем": алматинские врачи рассказали о том, о чем обычно молчат 16.06.2023 13112
- Токаев дал поручения по обеспечению военной безопасности страны 16.06.2023 681
- Казахстанские школы будут обучать детей по стандартам НИШ - Гани Бейсембаев 16.06.2023 772
- Выпущенные за годы независимости научные проекты не оправдали затрат - Кунсулу Закарья 16.06.2023 665
- Cайт для проведения жертвоприношений на Курбан айт запустило ДУМК 16.06.2023 584
- Завод "Кублей" в Уральске оказался на грани закрытия 16.06.2023 1548
- Незрячий паралимпиец из Астаны ведёт блог об инклюзии 16.06.2023 1484
- Токаев назначил послов в Чехии, Корее, Хорватии, Австралии и Новой Зеландии 16.06.2023 716
- Пять человек погибли в страшном ДТП в СКО 16.06.2023 686
- Бейонсе обвинили в высокой инфляции в Швеции 16.06.2023 649
- 70 золотых комплектов изъяли у пассажиров рейса "Стамбул - Астана" 16.06.2023 751
- QazaqGaz и Газпром подписали договор о транзите российского газа в Узбекистан 16.06.2023 715
- Названа дата очередной международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса 16.06.2023 517
- Задымление в районе Шульбинской ГЭС: На степной пожар близ Семея выехал министр по ЧС 16.06.2023 915
- Развитие образования обсудили на рабочей сессии курултая в Туркестане 16.06.2023 717
- Казахстанцы направили предложения членам курултая через приложение 16.06.2023 565
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 983
- Работают на двух работах: зарплаты казахстанцев предложили увеличить 16.06.2023 1471
- Казахстанские дети стали меньше читать — депутат 16.06.2023 632
- Спасатели из двух регионов покидают место пожара в Абайской области 16.06.2023 662
- В Астане наградили номинантов V республиканского конкурса "Караван доброты" 16.06.2023 591
- LOADING...
Бану Нургазиева: не просто так на Национальном курултае президент много говорил о культуре
Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева после выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" рассказала, почему именно аспект развития культуры был вынесен на повестку дня, передает BaigeNews.kz
"Прежде всего надо сказать, что этот курултай был продуктивнее предыдущего, в плане того, что здесь чётко ставят задачи, как нам всем обществом строить Справедливый Казахстан. В целом все поручения главы государства вызвали отклик у присутствующих. Особую роль президент отводит культуре. Каждое выступление спикеров также акцентировало внимание на то, что нам необходимо единство идеи. Культура — воспитание человека с детства. Говорили о том, что образовательный процесс играет важную роль в этом процессе. Сегодня прозвучало такое понятие, как Адал адам, — честный человек, для которого законы морали, высокие ценности являются определяющими в жизни. Мало иметь в жизни просто знания, важно быть воспитанным, порядочным, иметь чувство патриотизма к своей стране. Каждое поручение очень важно. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что важно развивать киноиндустрию, театральное искусство. Также важную роль в своем выступлении он отводит тому, что должна идти тесная совместная работа научного аппарата и государственного. Мы также должны задуматься и четко понимать, как выстраивать идеологию современного казахстанского общества", — отметила спикер.
В продолжении разговора Бану Ганиевна отметила, что какие бы экономические реформы не проводились в стране, без развития культуры, — всё это не даст нужного прогресса.
"Как отметил Азамат Сатыбалды, когда заезжаешь в Туркестан, едешь по красивой, новой, ровной дороге Алматы — Туркестан, а вокруг мусор. Это говорит о том, что экономика наша процветает, дороги реставрируются, но культура низком уровне. Как так получилось, что для наших людей — это норма? Они могут выбрасывать мусор, не заботиться об экологии. Это же всё возвращается этому же человеку. Также была затронута тема возрождения села. Для этого нужно, что в каждом населённом пункте был культурный центр не просто для проведения совещаний, это должен быть очаг воспитания патриотов. Также хотелось бы отметить выступление Серика Акылбая, который отметил, как важно повышать правовую грамотность среди населения. Идеология человекоцентричная поддерживается всеми развитыми странами. Государство заботится о человеке, ставит во главу угла его развитие", — отметила она.
Также президент Альянса Казахстана рассказала, как со своей стороны планирует внедрять идеи главы государства в свою работу.
"Буквально сейчас, когда все эти мероприятия завершатся, я хочу обратиться в чат лидеров Альянса гражданского общества всех регионов. Я хочу им сказать, что важно ознакомиться с поручениями главы государства, ознакомлю своих коллег с тезисами, прозвучавшими на рабочих сессиях. Я себе выстроила план действий, опираясь на тот курс, который задал президент страны. В ближайшее время в Алматы пройдет форум, где соберется общественность города Алматы, неправительственные организации, представитель государственных органов. В своем выступлении я сделаю акцент на тех шагах, о которых сегодня говорил Касым- Жомарт Кемелевич о том, что мы должны сделать, чтобы осуществить модернизацию общественного сознания. Он сделал акцент на том, что Справедливый Казахстан — про то, что мы открыто и честно можем говорить о проблемах, происходящих в стране, ведём открытый диалог между гражданами и государством. Мы активно участвуем в обсуждении введения нормативно-правовых актив. Любой казахстанец может через государственный портал дать обратную связь о происходящем в стране. Это способствует развитию гражданской позиции у казахстанцев", — рассказала она.
Напомним, 17 июня в Туркестане прошло второе заседание Национального курултая с участием президента страны.
Среди обсуждаемых тем — сохранение культурых ценностей и воспитание молодёжи, а также проблема сохранения библиотек и развития отечественного кино. Кроме того, президент рассказал о том, что в 2024 году выйдет многотомник по истории Казахстана, а также о том, что в страну вернулась ценная реликвия — Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Кроме того, глава государства предложил усовершенствовать национальную символику.
-
Trend news
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 14:52 372
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 14:00 472
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 983
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 3061
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 803
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 1624
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 31344
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 4744
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1362
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3257
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1093
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 1881
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2238
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1148
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1187
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1003
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1245
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9012
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1427
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 6758
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2354
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2080
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 1772
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1364
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2443
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2131
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2734
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3693
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 1942
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1840
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2059
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48410
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2005
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3108
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2596
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2761
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2101
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2302
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3765
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1954
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3559
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2194
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3648
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2554
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2630
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 2911
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4411
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3733
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4076
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3230
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4047
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 8844
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3295
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2589
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 2897
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4344
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4304
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2792
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2767
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5181
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 3006
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3584
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3273
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 3145
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5750
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 3051
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 3178
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 3231
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 4335
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5472
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 4413
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 3219
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 3353
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4163
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2995
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3695
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 4766
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 4600
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3710
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 3320
-
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 15:51 287
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 14:20 595
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 13:29 651
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 12:07 453
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 11:20 486
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 11:08 454
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 10:08 502
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2057
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1443
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 762
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1040
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1085
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 979
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1317
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1440
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2055
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1496
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1639
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1438
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 1907
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3275
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1670
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2703
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1723
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1695
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1813
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2629
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1724
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 1928
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3080
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1843
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2151
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1474
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1822
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1492
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1795
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6490
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2590
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1549
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1784
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2060
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1858
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1904
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2091
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2104
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4673
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2443
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3559
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2449
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2383
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3045
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2579
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2745
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2660
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2805
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3096
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 2954
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2450
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2461
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2498
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2228
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1961
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2103
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2405
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2742
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 2926
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3094
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2848
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3221
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3404
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4163
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 3771
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3646
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3710
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2500
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2444
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 3141
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 3319
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2559
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2558