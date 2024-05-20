Стала известна причина крушения вертолёта с президентом Ирана
Вчера, 21:53
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Вчера, 21:53Вчера, 21:53
688Фото: en.irna.ir
Иранские СМИ назвали причину крушения вертолёта, на борту которого был президент страны Ибрагим Раиси. Это техническая неисправность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство IRNA.
"Аятолла Сейед Ибрагим Раиси был восьмым президентом Ирана, избранным управлять страной на 13-х президентских выборах в 2021 году. Раиси погиб в воскресенье (19 мая) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности при возвращении из Ходы", - сказано в сообщении.
Ранее Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана.
Вертолет, на борту которого находился Ибрагим Раиси, потерпел крушение недалеко от границы с Азербайджаном. Все пассажиры вертолета погибли.
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