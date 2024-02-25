Алматинцы за месяц почувствовали лишь 20 афтершоков из 8 тысяч

Недавнее трёхбальное землетрясении в Алматы в прокомментировал директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Он призвал алматинцев не паниковать.

"Как вам известно, сегодня в 10 часов 15 минут было зарегистрировано землятресение. Хотелось бы сразу отметить, что это афтершок. На сегодняшний день, начиная с 23 января нашими сейсмическими станциями зафиксировано уже более восьми тысяч афтершоков: из них более 100 — с магнитудой пять и более. И только 20 из общего количества были ощутимы жителями и гостями южной столицы. Повода для паники нет", — заявил Даулет Сарсенбаев.

Напомним, утром 25 февраля жители Алматы ощутили землетрясение в три балла. По данным сейсмостанций, это афтершок с эпицентром на территории Китая в 261 километре на юго-восток от Алматы, на глубине 10 км.

В минувшую субботу жители мегаполиса также ощутили трёхбальные подземные толчки.

Но больше всего алматинцев напугали подземные толчки в ночь на 23 января. Тогда жители мегаполиса почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили. После январского землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.

Ранее в МЧС рассказали жителям южной столицы о 10 простых правилах, о которых должен знать каждый житель высотки.