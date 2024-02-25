Алматинцы снова почувствовали землетрясение

Казахстанские сейсмологи, предварительно зафиксировали землетрясение в Алматы 25 февраля в 10:16, передаёт BaigeNews.kz.

По информации МЧС РК, что эпицентр землетрясения расположен на территории Китая в 261 километре на юго-восток от Алматы.

Ощутимость для жителей Алматы составила 3 балла.

"Энергетический класс землетрясения составил 13.3. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 414.10° с.ш. 78.32° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 3 балла", — говорится в сообщении.

О произошедшем оповещены соответствующие госорганы. Информация о повреждениях и разрушениях пока не поступала.

"Оперативному дежурному департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения", — уточнили в МЧС.

Напомним, утром 24 февраля алматинны также ощутили подземные толчки в три балла. Афтершоки с территории Китая и Афганистана периодически ощущаются в Казахстане.

Но больше всего алматинцев напугали подземные толчки в ночь на 23 января. Жители мегаполиса почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили. После январского землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.