Землетрясение в три балла ощутили жители Алматы
Сегодня, 08:11
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Сегодня, 08:11Сегодня, 08:11
141Фото: pixels
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землятрясение с эпицентром в 276 км от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Отмечается, что ощутимость подземных толчков в Алматы составила три балла.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 24 февраля в 4:58 зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 276 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок. Сведения об ощутимости в Алматы 3 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная", — сообщили в МЧС РК.
В ведомстве рекомендовали гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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