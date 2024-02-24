Землетрясение в три балла ощутили жители Алматы

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землятрясение с эпицентром в 276 км от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что ощутимость подземных толчков в Алматы составила три балла.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 24 февраля в 4:58 зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 276 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок. Сведения об ощутимости в Алматы 3 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная", — сообщили в МЧС РК.

В ведомстве рекомендовали гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.