  • 25 Февраля, 11:24
  • BAIGENEWS

В МЧС обратились к жителям высоток после утреннего землетрясения в Алматы

Сегодня, 11:15
АВТОР
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pixels Сегодня, 11:15
Сегодня, 11:15
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Фото: pixels

В Министерстве чрезвычайных ситуаций после недавнего трёхбального землетрясения решили напомнить алматинцам 10 простых элементарных правил, которые должен знать каждый житель многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz.

  • Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ;
  • Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;
  • Отойдите от мебели, окон, люстры;
  • Найдите укрытие - “треугольники жизни” (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен;
  • Покиньте здание (в многоэтажных домах -после прекращения толчков;
  • Отключите воду, газ, электричество;
  • Возьмите “тревожный чемоданчик”, подготовленный заранее;
  • При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • Будьте готовы к повторным толчкам;
  • Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями", — советуют в МЧС.

Напомним, 25 февраля в 11:14 по времени Астаны жители Алматы ощутили землетрясение в три балла. По данным сейсмостанций, это афтершок с эпицентром на территории Китая в 261 километре на юго-восток от Алматы, на глубине 10 км.

В минувшую субботу жители мегаполиса также ощутили трёхбальные подземные толчки.

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