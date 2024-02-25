В МЧС обратились к жителям высоток после утреннего землетрясения в Алматы

В Министерстве чрезвычайных ситуаций после недавнего трёхбального землетрясения решили напомнить алматинцам 10 простых элементарных правил, которые должен знать каждый житель многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz.

Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ;

Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;

Отойдите от мебели, окон, люстры;

Найдите укрытие - “треугольники жизни” (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен;

Покиньте здание (в многоэтажных домах -после прекращения толчков;

Отключите воду, газ, электричество;

Возьмите “тревожный чемоданчик”, подготовленный заранее;

При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

Будьте готовы к повторным толчкам;

Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями", — советуют в МЧС.

Напомним, 25 февраля в 11:14 по времени Астаны жители Алматы ощутили землетрясение в три балла. По данным сейсмостанций, это афтершок с эпицентром на территории Китая в 261 километре на юго-восток от Алматы, на глубине 10 км.

В минувшую субботу жители мегаполиса также ощутили трёхбальные подземные толчки.