В МЧС обратились к жителям высоток после утреннего землетрясения в Алматы
Сегодня, 11:15
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Сегодня, 11:15Сегодня, 11:15
43Фото: pixels
В Министерстве чрезвычайных ситуаций после недавнего трёхбального землетрясения решили напомнить алматинцам 10 простых элементарных правил, которые должен знать каждый житель многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz.
- Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ;
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;
- Отойдите от мебели, окон, люстры;
- Найдите укрытие - “треугольники жизни” (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен;
- Покиньте здание (в многоэтажных домах -после прекращения толчков;
- Отключите воду, газ, электричество;
- Возьмите “тревожный чемоданчик”, подготовленный заранее;
- При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями", — советуют в МЧС.
Напомним, 25 февраля в 11:14 по времени Астаны жители Алматы ощутили землетрясение в три балла. По данным сейсмостанций, это афтершок с эпицентром на территории Китая в 261 километре на юго-восток от Алматы, на глубине 10 км.
В минувшую субботу жители мегаполиса также ощутили трёхбальные подземные толчки.
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