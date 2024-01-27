Али Окапов поделился мыслями о землетрясении в Алматы
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Казахстанский исполнитель Али Окапов на своей странице в Instagram написал свои впечатления от недавно произошедшего землетрясения в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Сидел я как-то на балконе ночью, строил планы, обдумывал решения, грузился по поводу перспектив и рисков и тут просто началось землетрясение... и жить стало резко проще", — поделился Али Окапов.
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В комментариях поклонники пожелали кумиру здоровья и безопасности.
Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.
В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.
За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.
После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.
В МЧС РК обратились к казахстанцам, рекомендовав сохранять спокойствие, не поддаваться панике и запомнить меры безопасности при землетрясении. В ведомстве подчеркнули, что сейсмологическая обстановка в стране остаётся стабильной.
Между тем, сегодня жители Алматы почувствовали новые подземные толчки в два балла. По информации сейсмологов, с 23 по 27 января по Казахстану "ННЦСНиИ" зарегистрировано более двух тысяч слабых афтершоков, только 12 из них имели ощутимость в Алматы в 2 балла.
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