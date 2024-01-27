Казахстанские сейсмологи снова зарегистрировали подземные толчки

Очередные подсемные толчки регистрирует сеть сейсмических станций в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"В 15:03 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 257 км на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) в Алматы — 2 балла", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 23 по 27 января по Казахстану "ННЦСНиИ" зарегистрировано более двух тысяч слабых афтершоков, только 12 из них имели ощутимость в Алматы в 2 балла.

Сейсмологи поясняют, что афтершоковая деятельность этого очага продолжается по сей день, это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс — сложно сказать.

Это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры тектонических особенностей и других параметров. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.

За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.

После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.

В МЧС РК обратились к казахстанцам, рекомендовав сохранять спокойствие, не поддаваться панике и запомнить меры безопасности при землетрясении. В ведомстве подчеркнули, что сейсмологическая обстановка в стране остатся стабильной.