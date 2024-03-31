Ложный вызов об эвакуации расследуют в Костанайской области

В Костанайской области расследуют ложный вызов об эвакуации населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Наша газета".

30 марта в 4 часа утра в МЧС поступило обращение от жителей села Ахмета Байтурсынова о помощи и об эвакуации населения. Сообщалось, что двое человек пропали. Спасатели приняли решение о вылете в пострадавшее село для эвакуации граждан.

"Незамедлительно спасатели совместно с силами воздушной обороны вылетели на место вызова на двух вертолётах, несмотря на тяжелые условия для эксплуатации воздушной техники и плохую видимость. По прибытию было установлено, что жители села находятся в безопасности. От эвакуации они отказались", – сообщили в пресс-службе оперативного штаба.

Якобы пропавший житель, по их словам, также находится в селе.

В ходе данного выезда было потрачено около семи тонн топлива. Компетентные органы ведут расследование факта дезинформации с целью привлечения нарушителей к ответственности.

"Ложные вызовы специализированных служб лишают шансов на спасение людей действительно нуждающихся в помощи", – отметили в оперштабе.