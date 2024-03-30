Талые воды в Казахстане: в четырёх регионах работают более пяти тысяч волонтёров

В Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях волонтёры задействованы в организации временного проживания в пунктах эвакуации, уборке и восстановлении пострадавших территорий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Ими организовываются пункты сбора гуманитарной помощи, проводится информационно-разъяснительная работа среди населения о мерах предосторожности.

В частности, в Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях участвуют порядка 50 волонтеров. Они оказали помощь свыше 150 жителям, эвакуировав людей с мест подтоплений, организовав горячий чай и питание для сотрудников силовых и спасательных служб.

В Актюбинской области мобилизовано 4 тысячи волонтеров.

В Костанайской области в Амангельдинском районе и городе Аркалыке открыты специальные пункты и волонтерские штабы.

Привлечено более 400 волонтеров, студентов колледжей и вузов. Волонтеры вывозят снег с домов, подверженных риску подтопления.

"Если вы хотите помочь пострадавшим от паводков, обратитесь в местные организации или региональные-фронт офисы волонтёров, которые координируют деятельность волонтеров во время ЧП", — отмечают в министерстве.

Сформирован перечень предметов первой необходимости для пострадавших от паводков. Согласно списку, есть необходимость в продуктах питания, теплой одежде, включая верхнюю одежду, обувь, носки и другую одежду для людей всех возрастов и размеров, средствах гигиены.

Также опубликованы адреса пунктов приёма гуманитарной помощи в регионах.