Землетрясение в Алматы спровоцировало рост числа ДТП в два раза

Землетрясение на юго-востоке Казахстана спровоцировало увеличение числа ночных поездок, появление автомобильных заторов и рост случаев ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

Зафиксирован рост обращений от застрахованных лиц, чьи автомобили пострадали в дорожно-транспортных происшествиях.

"За прошедшую ночь мы получили несколько десятков обращений от наших клиентов в Алматы и Шымкенте, чьи автомобили пострадали в ДТП – это в два раза больше, чем в любую другую зимнюю ночь. Большая часть ДТП произошла на выезде из города, вероятно, когда люди со своими семьями ехали к родственникам", – прокомментировал зампредседателя правления СК "Евразия" Нуржан Джантуреев.

Страховщики не рекомендуют в случае землетрясения без крайней необходимости передвигаться по городу на автомобиле. В условиях паники это не только многократно повышает риск ДТП, но и создаёт сложности для беспрепятственного передвижения автомобилей и техники экстренных служб.