Землетрясение в Алматы спровоцировало рост числа ДТП в два раза
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Землетрясение на юго-востоке Казахстана спровоцировало увеличение числа ночных поездок, появление автомобильных заторов и рост случаев ДТП, передаёт BaigeNews.kz.
Зафиксирован рост обращений от застрахованных лиц, чьи автомобили пострадали в дорожно-транспортных происшествиях.
"За прошедшую ночь мы получили несколько десятков обращений от наших клиентов в Алматы и Шымкенте, чьи автомобили пострадали в ДТП – это в два раза больше, чем в любую другую зимнюю ночь. Большая часть ДТП произошла на выезде из города, вероятно, когда люди со своими семьями ехали к родственникам", – прокомментировал зампредседателя правления СК "Евразия" Нуржан Джантуреев.
Страховщики не рекомендуют в случае землетрясения без крайней необходимости передвигаться по городу на автомобиле. В условиях паники это не только многократно повышает риск ДТП, но и создаёт сложности для беспрепятственного передвижения автомобилей и техники экстренных служб.
Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Многие решили выехать из города, на дорогах образовались пробки.
На номера "горячей" линии поступило 377 звонков.
Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.
В Сети появилось множество фейков о землетрясении.
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