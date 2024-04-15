Я полагаю, Бишимбаев нам так и не даст доступ к своему телефону – адвокат потерпевшей стороны

После заседания суда над экс-министром Куандыком Бишимбаевым адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова поделилась своими опасениями по поводу процесса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы настаивали на этом (на предоставлении телефона обвиняемого для изучения - Прим. авт.) трижды. И прокурор, и мой коллега Вранчев, и я – мы просили дать нам его телефон. Но они под различными предлогами уходят от этой темы. При этом требуют исследовать телефон брата, Салтанат, подруг, кого угодно, но только не самого Бишимбаева. Более того, я полагаю, Бишимбаев нам так и не даст доступ к своему телефону. Это моё предположение", - сказала Уразбахова.

Экс-министра нацэкономики РК Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.