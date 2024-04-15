Он постоянно настраивает меня против семьи Салтанат – Байжанов высказался о давлении на него
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На суде над экс-министром Куандыком Бишимбаевым продолжается допрос второго подсудимого Бакытжана Байжанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Бакытжан Байжанов сообщил, что с ним неоднократно искал встречи некий Бауыржан Мусин, который пытался свести его с Бишимбаевым и повлиять на его показания.
Адвокат Байжанова спросил у своего подзащитного, что побудило его вызвать скорую помощь.
"Меня позвал Бишимбаев, сказал, что пульса нет. В это время я не обнаружил пульс. Я сразу позвонил в скорую помощь", - сказал Байжанов.
На вопрос, были ли другие факторы, подсудимый ответил отрицательно.
"Приходили ли к вам в следственном изоляторе посторонние люди?", - спросил адвокат.
"Да, ко мне приходил Бауыржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры, я пошёл к нему, рядом Бишимбаев стоит. Он получается, встречу хотел организовать. Я сразу развернулся, ушёл. Администрации сказал, чтобы он больше ко мне не подходил. Потому что я не просил, чтобы он ко мне приходил. Мои адвокаты не просили. Он всё равно два-три раза приходил. Всегда он пытается поставить меня против семьи Салтанат. Бауыржан Мусин. Не знаю, кто он", - сказал Байжанов.
"А кто он?", - уточнил адвокат.
"Не знаю, все говорят, общественник", - ответил Байжанов, добавив, что встречи проходили в таксофоне после отбоя.
На просьбу уточнить, каким образом давит Мусин на Байжанова, последний ответил:
"Он всё время говорит, что экспертиза показала, она была пьяная", - сказал Байжанов.
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