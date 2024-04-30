В ВКО волк зашел в частный дом и напал на жителей
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По информации акимата района Алтай, инцидент произошел 28 апреля в селе Быково, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz. В незапертую дверь веранды дома проник волк.
"Хозяин дома попытался его выгнать, но волк начал кидаться и укусил человека, который работал на территории. После чего волк задрал двух собак и убежал. Позже жители села Быково самостоятельно собрались, выследили волка и ликвидировали", - сообщили на странице акимате в инстаграм.
Из-за опасения, что волк, возможно, был не один, 10 учащихся микрорайона Нижнее Быково 29 апреля были переведены на дистанционный формат обучения.
"Местные исполнительные органы, ветеринарная служба и санитарно-эпидемиологическая служба отреагировали на произошедшее незамедлительно. В настоящее время среди жителей серьезно пострадавших и ущерба скота нет. В ходе специальных мероприятий у жителя, которого укусил волк, и самого хищника были взяты анализы и направлены на экспертизу. На данный момент ситуация стабильная, дети обучаются в штатном режиме", - добавили в акимате.
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