В ВКО волк зашел в частный дом и напал на жителей

По информации акимата района Алтай, инцидент произошел 28 апреля в селе Быково, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz. В незапертую дверь веранды дома проник волк.

"Хозяин дома попытался его выгнать, но волк начал кидаться и укусил человека, который работал на территории. После чего волк задрал двух собак и убежал. Позже жители села Быково самостоятельно собрались, выследили волка и ликвидировали", - сообщили на странице акимате в инстаграм.

Из-за опасения, что волк, возможно, был не один, 10 учащихся микрорайона Нижнее Быково 29 апреля были переведены на дистанционный формат обучения.