Личные вещи Салтанат Нукеновой показали в суде

В Астане продолжается суд с участием присяжных заседателей в отношении экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью супруги - Салтанат Нукеновой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В настоящее время в суде идёт осмотр вещественных доказательств, которые находились на хранении у брата погибшей.

Из запечатанных бумажных пакетов извлечены чёрная кожаная юбка, чёрные брюки зауженного кроя, белая рубашка, чёрные сапоги на шпильке, сумочка с косметикой. Все эти вещи обнаружены на месте происшествия.

"Для чего мы показывали брюки, обратите внимание, что брюки очень узкие. Эти брюки через ботинки невозможно снять", - сказала адвокат Уразбахова.

Адвокат Назкен Кусаинова в свою очередь отметила, что брюки не такие узкие, как говорит представитель потерпевшего, и спокойно снимаются даже через те сапоги, которые есть в материалах уголовного дела, где на каблуке есть застёжки.

Защитник Ерлан Газымжанов предложил попробовать продеть обувь через штанину брюк.

"Потому что сейчас представили так, что подсудимый Бишимбаев ложно сообщает о том, что через обувь снял штаны, что это якобы невозможно. На самом деле это же возможно. Можно же посмотреть?", - сказал Газымжанов.

Сторона потерпевшего выступила против ходатайства.

"Не совсем понятно, с кого сейчас сторона защиты пытается снимать эти брюки? Салтанат Нукеновой нет вживых. Её телосложение нам неизвестно. Каким образом эти брюки на ней тесно сидели, мы видели на видео", - сказала Уразбахова..

Также сторона потерпевшего обратила внимание на сорванные пуговицы на белой рубашке Салтанат Нукеновой.

"Данные пуговицы потом в машине были обнаружены. Данная рубашка белого цвета была на потерпевшей, когда они ходили на концерт. В последствии данная рубашка была обнаружена в машине с сорванными пуговицами", - сказала Уразбахова.

"Я прошу обратить внимание, Бишимбаев даёт пояснение, почему были сорваны эти пуговицы. Когда Салтанат снимала своё колье, она вырвала это колье, при этом порвала рубашку в месте этих пуговиц", - сказала Кусаинова.

"Прошу обратить внимание, что пуговицы сорваны снизу, а не сверху. Когда колье срываешь, были бы сорваны сверху. Четыре пуговицы сорвано", - сказала Уразбахова.

Прокурор Айжан Аймаганова отметила, что ходатайство адвокатов Бишимбаева непонятно.

"Как я понимаю, они хотят провести следственный эксперимент. Но вместе с тем, порядок слественного эксперимента регламентирован и в настоящее время невозможно. Здесь действительно нет ссылки на норму УПК, в которой бы мы сейчас могли взять и проверить данный момент. Поэтому данное ходатайство абсолютно не оправдано. Прошу отказать", - сказала прокурор.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства строне защиты.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева — Бахытжан Байжанов. Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).