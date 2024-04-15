Байжанова уличили в расхождениях в показаниях

На суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой адвокаты Бишимбаева заявили о расхождениях в показаниях Байжанова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат подсудимого Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов заявил, что в показаниях имеются расхождения.

"Можно огласить показания от 17 ноября 2023 года? Здесь он не говорит о том, что постоянно видел Салтанат с синяками. Однако в своём допросе он говорит, что часто видел её с синяками. Также здесь противоречия имеются по поводу того, что он не сообщает о том, что он разговаривал 20 марта с детьми Бишимбаева, которые ему пояснили, что брат Салтанат, взяв нож в руки, попытался убить нашего папу. Он умалчивает о тех показаниях", - сказал Газымжанов.

Защитники Байжанова не согласились с ним, объяснив, что это свободный рассказ Байжанова, где он вспоминает некоторые детали по ходу дела и он не лишается права рассказать правду во время процесса.

Суд удовлетворил ходатайство защиты Бишимбаева и предоставил право защите Бишимбаева зачитать расхождения и задать вопросы Байжанову.

"Вот вы говорите, что виноват первый адвокат, такой ответ вы даёте в присутствии второго адвоката, можете пояснить, в суде вы нам сказали, что они ссорились, потому что он не давал ей покоя и так далее. А здесь вы не говорите про это. Вы говорите, я не знаю, никогда не слышал, никогда не видел. Что можете пояснить?", - спросил Газымжанов по поводу постоянных избиений Салтанат. "При мне они не ругались, но 17 ноября я дал показания о том, что они часто ругаются. Причину я не знаю. Мне 9 ноября только сказал Бишимбаев, что они ругались из-за прошлых отношений Салтанат", - сказал Байжанов. "То есть вы отрицаете, что разговаривали с Салтанат по поводу причин сор?" "Нет, я разговаривал с Салтанат. Мы общались минут 10-15. Именно тогда, на тот момент я не знал причин ссор", - сказал Байжанов.

Также у подсудимого спросили, почему он не рассказал про конфликт брата Салтанат с Бишимбаевым.

"Да, я со слов детей, дети мне сами рассказали. Про пароль мне Бишимбаев рассказал. Про нож – я сам не видел этот нож. Слышал, что нож там был", - сказал Байжанов. "Почему вы это суду не сообщили, что был конфликт?", - спросил Газымжанов.

Вместо Байжанова ответил его адвокат.

"Байжанов сейчас как подсудимый. Ему предъявлено соответствующее обвинение. В рамках этого обвинения, он даёт показания. А вот этот случай – почему он должен рассказывать? Разве это его эпизод? Он же не свидетель здесь, уважаемый суд", - сказал адвокат.

Суд удовлетворил ходатайство защиты: все противоречия в показаниях подсудимого должны быть устранены.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее Байжанов сообщил о том, что происходило в ресторане "Бао" в день смерти Нукеновой, а также о том, как были удалены видеозаписи с камер.