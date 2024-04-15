Фотографии Нукеновой с телесными повреждениями на отдыхе приобщили к делу

В Астане продолжается судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых экс-министр Куандык Бишимбаев. Заседание началось с заявления ходатайств сторонами. Сторона потерпевшего ходатайствовала о приобщении к делу фотографий погибшей, которые были сделаны во время отдыха с Бишимбаевым на Мальдивах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат Жанна Уразбахова попросила приобщить к материалам уголовного дела фотографии, которые погибшая Салтанат Нукенова отправляла брату Айтбеку Амангельды с 20 марта по 24 марта 2023 года.

После того, как распечатанные фотографии посмотрели все участники процесса и согласились с ходатайством, Жанна Уразбахова отметила, что данные фотографии были сделаны во время отдыха Нукеновой и Бишимбаева на Мальдивах в феврале 2023 года.

"Мы увидели многочисленные телесные повреждения на теле Салтанат Нукеновой на запястьях, на локтях, на плечах, на лице под левым глазом и огромная гематома на левом плече. Присяжные сейчас удостоверились, что у Салтанат Нукеновой в феврале 2023 года на Мальдивских островах имеются многочисленные гематомы на теле", - сказала Уразбахова.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).