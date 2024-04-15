Вы хотели меня засадить: Бишимбаев рассказал о сговоре Байжанова с его бывшей женой

На заседании суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой подсудимый Куандык Бишимбаев пытается вскрыть новые факты, не касающиеся материалов дела. Так, несколько раз речь заходила о его бывшей жене Назым Кахарман, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Когда у Бишимбаева спросили, действительно ли он проклинал Байжанова, он ответил, что разговор действительно был, но не в такой форме, в которой изложил Байжанов.

"Салтанат в период нашего брака я предоставил автомобиль, на котором она ездила. Этот автомобиль летом, когда мы расстались, я попросил Байжанова перегнать в Алматы. Автомобиль был угнан, и Байжанов знает, кем угнан. Он угнан моей бывшей женой оттуда. Неужели ты с моей женой сговорился там, внизу, и вы теперь хотите оболгать, засадить и разделить моё имущество, забрав финансовые документы? Квартира, в которой проживают мои родители, тоже на Байжанова записана. Ты до этого докатился? Тебя Назым к этому двигает? Он молчал. Тебе вообще не стыдно? Я в таком ущемлённом положении, мои родители в ущемлённом положении. Я говорю, ты верующий человек, оразу держишь, намаз читаешь. Я говорю, это же будет проклятьем для тебя и твоих детей. Ты, по сути, просто мародерством занимаешься. Эти все факторы давления на протяжении пяти месяцев со всеми этими имуществом, документами, вынуждали меня выводить Байжанова", - сказал Бишимбаев.

Он добавил, что по просьбе Байжанова не говорил следователям и суду, что тот заходил в вип-кабину.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).