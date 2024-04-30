  • 30 Апреля, 15:28
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Токаев освободил от должности зампреда Агентства по стратегическому планированию и реформам

Сегодня, 14:32
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Токаев освободил от должности зампреда Агентства по стратегическому планированию и реформам Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
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Распоряжением главы государства Утенов Аркен Хамитович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

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