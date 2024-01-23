В Казахстане не хватает сейсмостанций - сейсмолог

После землетрясения сейсмологи зафиксировали более ста афтершоков, как на территории Кыргызской Республики, так и на территории Китая. Из них жители Алматы смогли ощутить не более пяти, рассказал на брифинге директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Сколько может это продолжаться? К примеру, возьмем прошлогодние события в Турции и Сирии, афтершоки происходят и по сей день. По поводу того, стоит ли ожидать более сильных – нет. Я могу на 100% заявить, что сильных землетрясений и афтершоков у нас не будет. Они идут на угасание, и никакой угрозы нет. В случае если жители и гости города ощутили какие-то толчки, нужно знать правила при землетрясениях, - объяснил Даулет Сарсенбаев.

Также, по словам сейсмолога, нашей стране не хватает сейсмических станций.

"У нас 70 сейсмостанций и 25 пунктов наблюдения. Основная часть, это почти 50 сейсмостанций, расположены на территории Алматы, Алматинской области, частично в Жетысу и Жамбылской области. К сожалению, говорить о том, достаточное ли количество станций ещё рано. Потому что нам их не хватает", - подчеркнул ученый.

Ранее сообщалось, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

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