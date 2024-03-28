В АФМ сделали заявление о передаче активов Боранбаева государству

Распространяемая отдельными СМИ информация о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов в пользу государства не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"На сегодняшний день завершен процесс передачи опубликованных ранее активов на баланс государственных органов. По двум объектам проходит процедура перерегистрации", - сообщили в ведомстве.

Напоним, Боранбаева обвиняли в хищении около 14,6 миллиарда тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz.

Двое других подсудимых по делу Боранбаева — Роман Наханов и Тайыр Жанузак — также были приговорены к восьми годам лишения свободы.

Затем судебная коллегия по уголовным делам Астаны отменила обвинительный приговор суда первой инстанции в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева. По данным суда, причиной такого вердикта стало отсутствие оригинала протокола, где была прописана цена покупки АО "КазТрансГаз" российского газа.

Напомним, изначально бизнесмена осудили на шесть лет лишения свободы, но в период нахождения под стражей Боранбаев характеризовался положительно, и администрация исправительного учреждения представила соответствующие документы и поддержала его ходатайство о досрочном освобождении.

Кроме того, Кайрат Боранбаев перечислил в образовательный фонд более 30 миллиардов тенге и передал государству фитнес-центр, торговый центр, офисные здания, а также нефтяное месторождение, завод и газовую компанию.

Поэтому суд заменил осуждённому бизнесмену тюремный срок на ограничение.