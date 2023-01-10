Контракт был выгодным - свидетели по делу Боранбаева

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В Сарыаркинском районном суде №2 Астаны продолжается разбирательство уголовного дела в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева. Суд допросил бывших сотрудников Qazaq Gaz, передаёт BaigeNews.kz.

Сторона обвинения заявляет, что в 2019 году при помощи контрактов поставки газа у нацкомпании похитили 14,5 миллиарда тенге. Деньги позже легализовали под видом дивидендов от бизнеса.

В контракте о поставке газа стоит подпись бывшего члена правления Qazaq Gaz Николая Рубанова, он же был заместителем гендиректора по управлению закупками "Казтрансгаза".

"Ко мне пришёл директор департамента маркетинга с документами (контрактами), чтобы я подписал. Я отказался. Во-первых, договоре было написано, что поставка начинается с даты заключения контракта. Но для того, чтобы контракт вступил в законную силу, нужно ещё корпоративное решение правления или совета директоров. Кроме того, вызывало опасение, что мне никто прямую команду из высшего руководства не давал для подписания", - заявил свидетель.

По его словам, в следующий раз контракт на подпись принесли через приёмную.

"Я его снова вернул. Потом меня вызвал Серды. Когда он сказал, что согласовано, я понял, с руководством, которое выше него", - пояснил Рубанов.

Руководителем "Казтрансгаза" в то время был Рустам Сулейманов.

"Я к нему пару раз пытался зайти по этому договору, но он постоянно, то в министерстве, то еще где-то, у меня не получилось. Потом меня вызвал Серды и сказал, что вопрос на контроле, и надо подписать этот договор. Я оставил для себя возможность, что отлагательные условия предусматривали участие Сулейманова как председателя правления. То есть договор в любом случае без согласия Сулейманова юридическую силу бы не получил. Мои полномочия в доверенности позволяли подписать данный договор, и сам договор содержал отлагательное условие. Все визы стояли. Контракт выгоден, он прошёл все этапы согласования и подписан", - заявил свидетель.

Он также рассказал, что топливо у "АзияГазЧунджа" приобреталось потому, что на балансе казахстанской компании газа не хватало.

"Согласно контракту целевое назначение вроде было для внутреннего рынка. Я был и.о. гендиректора. Если бы я не подписал, то были бы штрафные санкции (вытекающие из договора). Фактическую поставку я не проверял. Я надеялся на людей, которые эти вопросы курируют", - сообщил суду Рубанов.

В суде также выступила Найля Абдыгулова, работавшая руководителем аппарата АО "КазТрансГаз". Она пояснила, что заключение контрактов часто являлось предметом заседания правления.

"Всегда было - сначала заседание правления, выписка с заседания, которая направлялась в заинтересованные структурные подразделения, и далее уже по алгоритму они заключали контракт. Контракты мы не видели", - сказала Абдыгулова.

В случае с "АзиаГазЧунджа" вышло иначе. Контракт заключили 9 июля, а обсуждение на заседании правления состоялось 15 августа.

"Знали ли вы, что на момент заседания правления контракт уже был заключен и по нему уже началась оплата?" - спросили у свидетеля.



"Нет. Я к контрактам отношения не имею. У меня нет перечня согласования контрактов или реестра платежей. Меня никто не извещал, что оплата прошла и контракт прошёл. Это был рабочий момент. Принесли материалы, я ознакомилась, посмотрела экспертизу и поставила положительную подпись. Я не знала что контракт подписан. Мне об этом сказали уже при расследовании", - пояснила Абдыгулова.

Прокурор Айжан Аймаганова уточнила: считается ли подписание протоколов правления после заключения контрактов незаконным?

"Конечно, это неприемлемо, я считаю. Это противоречит внутренним документам. Это являлось грубым нарушением", - ответила свидетель.

Одна из адвокатов зачитала фрагмент из протокола следствия:

"Следователь задает вам вопрос: "Осуществлял ли Серды контроль за подписываемыми платежными реестрами?". Вы отвечаете: "Мне это неизвестно, но, учитывая что Серды назначил Жанузак, то вполне возможно, что он его полностью контролировал".

"Я реестрами не занималась. Но на самом деле так же и было, что контроль был со стороны Серды за реестрами платежей", - сказала Абдыгулова.



"Откуда вы знаете? Сделали свои предположения, потом это преподносите как утверждение. В результате образовалось уголовное дело, согласно которому Серды, Жанузак, Боранбаев вступили между собой в преступный сговор и похитили 14,5 миллиарда. И основной свидетель этого предположения - это ваши пояснения, других в деле нет. За свои слова, пожалуйста, отвечайте", - сказала адвокат.

"Более чем я сказала мне нечего сказать", - ответила свидетель.

"Вы говорите, что Серды полностью контролировал Жанузак. Когда это проявилось", - поинтересовался другой адвокат.

Свидетель промолчала.

"Жанузаку грозит до 12 лет лишения свободы, каждое слово здесь решает чью-то судьбу. Потому я прошу вас ответить на вопрос", - обратился защитник.



- Не могу ответить, - сказала она.

Другой адвокат спросил: "Следователь вам говорит: "По какой причине первая оплата по контракту осуществлена 1 августа, и кто в этом ответственен?" Вы отвечаете: "Я к платежам отношения не имею и не могу ничего пояснить на данный вопрос. Возможно тут была чья-то заинтересованность". Скажите, откуда вам это известно и чья заинтересованность?"

"Я об этом узнала у следователя и предположила, что если этот контракт был подписан заранее и платежи прошли, то была чья-то заинтересованность", - ответила свидетель.

"Это не ваше утверждение, а ваше предположение?" - уточнил адвокат.

"Моё предположение", - получил он ответ.

Боранбаев как учредитель компании "АзияГазЧунджа" обвиняется в "хищении средств в особо крупном размере в квазигоссекторе". Обвинение предъявлено по трём уголовным статьям, в том числе за "отмывание денег". Эти же статьи вменяют еще двум фигурантам дела: соучредителю "АзияГазЧунджа" Роману Наханову и Таиру Жанузаку, бывшему зампреду нацкомпании Qazaq Gaz.