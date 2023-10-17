Более 30 млрд тенге перечислил Боранбаев в образовательный фонд

Осужденный олигарх Кайрат Боранбаев перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.

По информации АФМ, в рамках продолжающегося досудебного расследования в отношении Кайрата Боранбаева, им заявлено добровольное намерение о сотрудничестве со следствием.

"Компаниями Боранбаева за счёт средств, возвращенных из-за рубежа, перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов США, что составляет более 30 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Напомним ранее Боранбаевым возмещен материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа.

Данные средства из Фонда, как отметили в агентстве, будут направлены на поддержку сферы образования, строительства и реконструкции школ и других учебных заведений, социальной сферы по всей стране, в соответствии с действующим законодательством (ст.52-3, Бюджетного кодекса РК).