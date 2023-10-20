Кайрат Боранбаев выйдет из колонии

Суд заменил осуждённому бизнесмену Кайрату Боранбаеву тюремный срок на ограничение свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Акмолинской области.

"Суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы", – сообщили в суде.

При замене наказания учтены следующие обстоятельства:

осуждённый отбыл установленную законом 1/3 часть срока наказания (2 года 4 месяца 5 дней);

виновный полностью возместил причинённый государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.

В период нахождения под стражей Боранбаев характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.

Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.

Бизнесмена осудили на шесть лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что осуждённый бизнесмен перечислил в образовательный фонд более 30 миллиардов тенге.

Он также передал государству фитнес-центр, торговый центр, офисные здания, а также нефтяное месторождение, завод и газовую компанию.