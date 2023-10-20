  • 20 Октября, 21:05
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Кайрат Боранбаев выйдет из колонии

Сегодня, 19:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/kairat4 Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
372
Фото: instagram.com/kairat4

Суд заменил осуждённому бизнесмену Кайрату Боранбаеву тюремный срок на ограничение свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Акмолинской области.

"Суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы", – сообщили в суде.

При замене наказания учтены следующие обстоятельства:

  • осуждённый отбыл установленную законом 1/3 часть срока наказания (2 года 4 месяца 5 дней);
  • виновный полностью возместил причинённый государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.

В период нахождения под стражей Боранбаев характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.

Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.

Бизнесмена осудили на шесть лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что осуждённый бизнесмен перечислил в образовательный фонд более 30 миллиардов тенге.

Он также передал государству фитнес-центр, торговый центр, офисные здания, а также нефтяное месторождение, завод и газовую компанию.

Самое читаемое

Наверх