Кайрат Боранбаев выйдет из колонии
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Суд заменил осуждённому бизнесмену Кайрату Боранбаеву тюремный срок на ограничение свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Акмолинской области.
"Суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы", – сообщили в суде.
При замене наказания учтены следующие обстоятельства:
- осуждённый отбыл установленную законом 1/3 часть срока наказания (2 года 4 месяца 5 дней);
- виновный полностью возместил причинённый государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.
В период нахождения под стражей Боранбаев характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.
Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.
Бизнесмена осудили на шесть лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что осуждённый бизнесмен перечислил в образовательный фонд более 30 миллиардов тенге.
Он также передал государству фитнес-центр, торговый центр, офисные здания, а также нефтяное месторождение, завод и газовую компанию.
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