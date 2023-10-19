Нефтяное месторождение, завод и газовую компанию вернул государству Кайрат Боранбаев

Кайрат Боранбаев передал государству месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.

По информации АФМ, в собственность государства передано месторождение "Каражанбас Северный", производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн куб.м. газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге.

"Боранбаевым также передана газораспределительная компания "Азия Газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге. Кроме того, в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО "Сервисный Центр КазТурбоРемонт" с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге. Штатная численность работников предприятия – 740 человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, все эти объекты будут переданы в пользу государства.