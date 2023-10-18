ТРЦ, фитнес-клубы и офисы передал государству Кайрат Боранбаев

Кайрат Боранбаев вернул государству объекты стоимостью 33,75 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"В доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть. А именно, здание ТРЦ "Алмалы", расположенного в золотом квадрате города Алматы, а также ТОО "Unity Hall", которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Площадь объекта, расположенного в бизнес центре "Алматы Тауэрс", превышает 11 тыс. кв.м. Кроме того, в пользу государства передана сеть фитнес клубов "Fitnation", - говорится в сообщении.

Объекты находятся в городах Астана, Алматы и Костанай. Общая стоимость объектов оценивается в 33,75 млрд тенге.

Все эти объекты, в соответствии с действующим законодательством, планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров. Работа по возврату активов продолжается.

Ранее сообщалось, осужденный олигарх Кайрат Боранбаев перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов США.

Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс в Астане.