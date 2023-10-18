ТРЦ, фитнес-клубы и офисы передал государству Кайрат Боранбаев
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Кайрат Боранбаев вернул государству объекты стоимостью 33,75 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"В доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть. А именно, здание ТРЦ "Алмалы", расположенного в золотом квадрате города Алматы, а также ТОО "Unity Hall", которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Площадь объекта, расположенного в бизнес центре "Алматы Тауэрс", превышает 11 тыс. кв.м. Кроме того, в пользу государства передана сеть фитнес клубов "Fitnation", - говорится в сообщении.
Объекты находятся в городах Астана, Алматы и Костанай. Общая стоимость объектов оценивается в 33,75 млрд тенге.
Все эти объекты, в соответствии с действующим законодательством, планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров. Работа по возврату активов продолжается.
Ранее сообщалось, осужденный олигарх Кайрат Боранбаев перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов США.
Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс в Астане.
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