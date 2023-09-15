Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы

Апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны озвучила приговор в отношении Кайрата Боранбаева, передаёт BaigeNews.kz. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

"Судебная коллегия по уголовным делам Астаны приговорила: Жанузака признать виновным по статье 189 части 4 пункту 2 Уголовного кодекса РК с применением статьи 55 части 4 и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы. Боранбаева и Наханова признать виновными по статье 28 части 5, 189 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса РК, 218 части 3 пункту 3 УК РК и назначить наказание каждому по первым двум статьям на шесть лет с конфискацией имущества, по статье 218 части 3 пункту 3 сроком на 3,6 года с конфискацией. На основании статьи 58 части 3 окончательно Боранбаеву и Наханову назначить по шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества", - зачитала приговор председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова.

Ранее прокурор запросил для предпринимателя шесть лет лишения свободы.

Боранбаева обвиняли в хищении около 14,6 миллиарда тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz.

Двое других подсудимых по делу Боранбаева — Роман Наханов и Тайыр Жанузак — также были приговорены к восьми годам лишения свободы.

Затем судебная коллегия по уголовным делам Астаны отменила обвинительный приговор суда первой инстанции в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева. По данным суда, причиной такого вердикта стало отсутствие оригинала протокола, где была прописана цена покупки АО "КазТрансГаз" российского газа.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, кто возглавит Национальный паралимпийский комитет вместо Боранбаева. Казахстанский предприниматель на данный момент является президентом комитета. Также после его ареста и приговора многих болельщиков интересовала дальнейшая судьба ФК "Кайрат". Боранбаев возглавлял "жёлто-чёрных" с 2012 года.