Усилена готовность Центра медицины катастроф в Казахстане

В Казахстане в связи с землетрясением близ Алматы приведены в готовность силы и средства Центра медицины катастроф, передаёт BaigeNews.kz.

"Состав медицинских сил усилен отрядом медицины катастроф ФЦМК по Алматы, оснащённым полевым медицинским госпиталем на базе пневмокаркасных модулей. На месте ЧС имеются силы ЦМК в количестве 26 человек и восьми единиц техники", - сообщили в МЧС.

Все бригады экстренной помощи обеспечены лекарствами, медизделиями и медицинским оборудованием.

Сильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали 4 марта. Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения была 6,1.

После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.

Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.

Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.

Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.

Полиция города переведена на усиленный режим работы.

Ближе к 15:30 эвакуированным разрешили возвращаться в здания.