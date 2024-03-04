Усилена готовность Центра медицины катастроф в Казахстане
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В Казахстане в связи с землетрясением близ Алматы приведены в готовность силы и средства Центра медицины катастроф, передаёт BaigeNews.kz.
"Состав медицинских сил усилен отрядом медицины катастроф ФЦМК по Алматы, оснащённым полевым медицинским госпиталем на базе пневмокаркасных модулей. На месте ЧС имеются силы ЦМК в количестве 26 человек и восьми единиц техники", - сообщили в МЧС.
Все бригады экстренной помощи обеспечены лекарствами, медизделиями и медицинским оборудованием.
Сильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали 4 марта. Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения была 6,1.
После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.
Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.
Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.
Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.
Полиция города переведена на усиленный режим работы.
Ближе к 15:30 эвакуированным разрешили возвращаться в здания.
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