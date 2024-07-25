Два человека погибли, 10 госпитализированы после ДТП в Карагандинской области
Сегодня, 22:54
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Сегодня, 22:54Сегодня, 22:54
123Фото: скриншот
Крупное ДТП произошло на трассе Алматы – Екатеринбург. После столкновения трёх автомобилей два человека погибли, 10 госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.
В департаменте полиции региона сообщили, что авария произошла около 15:00 вблизи населённого пункта Шопа. На дороге столкнулись Toyota Prado, Hyundai Sonata, Toyota Avensis.
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.
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