Два человека погибли, 10 госпитализированы после ДТП в Карагандинской области

Крупное ДТП произошло на трассе Алматы – Екатеринбург. После столкновения трёх автомобилей два человека погибли, 10 госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции региона сообщили, что авария произошла около 15:00 вблизи населённого пункта Шопа. На дороге столкнулись Toyota Prado, Hyundai Sonata, Toyota Avensis.