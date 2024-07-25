  • 25 Июля, 23:37
  • BAIGENEWS

Два человека погибли, 10 госпитализированы после ДТП в Карагандинской области

Сегодня, 22:54
АВТОР
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скриншот Сегодня, 22:54
Сегодня, 22:54
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Фото: скриншот

Крупное ДТП произошло на трассе Алматы – Екатеринбург. После столкновения трёх автомобилей два человека погибли, 10 госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции региона сообщили, что авария произошла около 15:00 вблизи населённого пункта Шопа. На дороге столкнулись Toyota Prado, Hyundai Sonata, Toyota Avensis.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қарағанды полициясы (@policeofkaraganda)

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