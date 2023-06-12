Турция соболезнует Казахстану в связи с гибелью людей в лесных пожарах

МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в Абайской области Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

"С глубокой печалью восприняли вести о гибели 14 лесничих в результате пожаров в Абайской области. Выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Казахстана", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями.

"Крайне опечалены известием о том, что сильные лесные пожары в Абайской области повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и тяжелые последствия. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия", - говорится в письме.

О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. За несколько дней огонь распространился более чем на 60 тысяч гектаров.

9 июня в Семее объявили режим ЧС. Во время лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили ещё 11 тел погибших. Полный список и фотографии погибших можно посмотреть здесь.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В Генпрокуратуре заявили, что накажут должностных лиц за халатность.

12 июня в Казахстане объявлен Днём национального траура. Также президент страны подписал указ о посмертном награждении погибших работников лесничества.