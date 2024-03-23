По информации Минздрава Московской области, трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

“Трое детей погибли в результате теракта в "Крокус Сити Холле", свидетельствуют данные о госпитализации пострадавших, размещенные на сайте минздрава Московской области. В разделе "биологическая смерть" фигурируют трое детей и двое мужчин”, - пишет издание.

Ранее сообщалось, 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области произошел террористический акт. По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" во время концерта ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу. Сообщается, что они бросали зажигательные шашки, после чего в здании начался пожар.

Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью. По предварительным данным ФСБ России, в ходе теракта погибли 40 человек. Позже количество жертв достигло 60 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК (Террористический акт).

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл".

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали в теракте в "Крокус Сити Холл".