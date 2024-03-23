  • 23 Марта, 01:08
  • BAIGENEWS

Теракт в Москве: как минимум 40 человек погибли и сто пострадали — ФСБ

Сегодня, 00:18
АВТОР
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Telegram-канал SHOT Сегодня, 00:18
Сегодня, 00:18
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Фото: Telegram-канал SHOT

По предварительным данным, в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве погибли 40 человек и сто пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные ФСБ России. 

Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия после ЧП.

По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" во время концерта ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу. Сообщается, что они бросали зажигательные шашки, после чего в здании начался пожар.

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