Теракт в Москве: как минимум 40 человек погибли и сто пострадали — ФСБ
Сегодня, 00:18
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Сегодня, 00:18Сегодня, 00:18
142Фото: Telegram-канал SHOT
По предварительным данным, в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве погибли 40 человек и сто пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные ФСБ России.
Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия после ЧП.
По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" во время концерта ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу. Сообщается, что они бросали зажигательные шашки, после чего в здании начался пожар.
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