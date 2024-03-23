  • 23 Марта, 04:11
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Теракт в Москве: госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей

Сегодня, 03:37
АВТОР
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Telegram-канал SHOT Сегодня, 03:37
Сегодня, 03:37
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Фото: Telegram-канал SHOT

После теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав России.

Из пострадавших один ребёнок и 60 взрослых находятся в тяжёлом состоянии, девять госпитализированных – в крайне тяжёлом состоянии. 

Между тем, по данным МЧС России, пожар в "Крокус сити холле" локализован. Принимаются меры для скорейшей ликвидации пожара.

По предварительным данным ФСБ России, в ходе теракта погибли 40 человек. 

По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" во время концерта ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу. Сообщается, что они бросали зажигательные шашки, после чего в здании начался пожар.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК (Террористический акт).

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