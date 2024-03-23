Теракт в Москве: госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
После теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав России.
Из пострадавших один ребёнок и 60 взрослых находятся в тяжёлом состоянии, девять госпитализированных – в крайне тяжёлом состоянии.
Между тем, по данным МЧС России, пожар в "Крокус сити холле" локализован. Принимаются меры для скорейшей ликвидации пожара.
По предварительным данным ФСБ России, в ходе теракта погибли 40 человек.
По данным очевидцев, в партер "Крокус сити холла" во время концерта ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу. Сообщается, что они бросали зажигательные шашки, после чего в здании начался пожар.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК (Террористический акт).
Самое читаемое
- "Дружим домами": жители Кокшетау празднуют Наурыз во дворах
- Главный тренер сборной РК по футболу высказался об отставке
- Врачи удалили женщине семикилограммовую опухоль головы
- Министр туризма и спорта РК обратился к сборной по футболу после поражения
- Казахстанец пробился в полуфинал турнира по боксу в Литве