Только один из спасённых птенцов фламинго выжил при перелёте в Алматинский зоопарк

Блогер Азамат Сарсенбаев на своей странице в Intagram сообщил печальную новость: один из спасённых им птенцов фламинго не выдержал перелёта в Алматинский зоопарк и погиб, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в новое место обитания должны были переехать двое птенцов.

"Умер по дороге тот, которого я нашел в Актауском порту, на момент когда я его нашёл, он уже был очень слабым, два дня не ел и содержался в холодном ангаре, жалко, может нужно было хорошенько его откормить до приезда ветеринаров. Блин, почему-то не покидает чувство вины, что мог более лучше подготовить его к перелёту. Очень жаль. Но тем не менее, один из птенцов выжил (которого выхаживал почти неделю) и сейчас уже в зоопарке, и это уже хорошо", — написал блогер.

Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев известен эпичными видео парящих розовых фламинго в Актау. Этой зимой Азамату пришлось спасать двоих детёнышей этих удивительных птиц. Одного нашли на снегу в районе месторождения Каражанбаса. Судя по всему, птенец отбился от стаи, замёрз и проголодался. Своего подопечного Азамат выхаживал в своей ванной и кормил измельчённой в блендере рыбой и креветками, разбавленными водой.

Позже пернатых квартирантов у Азамата стало двое: второго нашли работники порта в Актау. Они пытались покормить птицу, но после неудачной попытки, Сарсенбаев забрал домой и этого малыша. Сообщалось также, что за передержку экзотических птиц в своей квартире блогеру грозили штрафом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

Между тем, со спасителем фламинго связался директор Алматинского зоопарка и выразил желание приютить птенцов у себя. В комментариях подписчики отговаривали Азамата отдавать пернатых, переживая за то, что птицы буду жить в клетках и с наступлением тепла не смогут улететь из Алматы.