Связанную с розовыми фламинго аномалию обнаружил казахстанский видеограф
Сегодня, 21:19
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Сегодня, 21:19Сегодня, 21:19
114Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev
Казахстанский видеограф Азамат Сарсенбаев опубликовал необычное для декабря видео с розовыми фламинго, передаёт BaigeNews.kz.
"В этом году, фламинго чуть запоздали по времени перелёта, никогда ещё не видел, чтобы они оставались у нас до декабря, при чем в таком огромном количестве", — отметил блогер.
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Некоторые подписчики предположили, что эта аномалия связана с изменениями климата и ожиданием тёплой зимы в некоторых регионах: фламинго поняли, что можно позже улететь.
Напомним, по словам специалистов, фламинго в Мангистау обитают круглый год. В среднем на зимовку прилетают до пяти тысяч птиц, а весной и осенью, то есть во время сезонных миграций, в общей сложности можно насчитать до 20 тысяч фламинго.
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