Приютившего фламинго блогера хотят оштрафовать в Актау

Блогер Азамат Сарсенбаев, приютивший в квартире найденного птенца фламинго, сообщил о том, что его собираются оштрафовать, передаёт BaigeNews.kz.

"Мне опять грозит штрафом местная природоохрана (за недавнюю нашумевшую съёмку фламинго), плюс ещё и грозят уголовным наказанием за то, что держу у себя краснокнижное животное. Я же не виноват, что люди обращаются ко мне, а не к ним за помощью", - написал блогер в Instagram.

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По словам мужчины, он собирался передать птицу в питомник, но там принять найдёныша отказались.

"К сожалению, в питомнике отказались помогать с приютом для птенцов фламинго из-за того, что местные экологи пригрозили уголовным наказанием. Никто не хочет лишних проблем. Будто земля ушла из-под ног. Хотел как лучше, ведь у питомника созданы идеальные условия для содержания этих птиц до весны. Сразу отмечу что никто из местных экологов и специалистов комитета лесного хозяйства и животного мира не обращался ко мне, никто не консультирует меня, как обращаться с фламинго, никто не говорит, куда идти и как поступить в этой ситуации, вчера только позвонили и предупредили о том, что меня хотят оштрафовать и в случае чего привлечь к уголовной ответственности. Птенец фламинго уже отбился от стаи, если его сейчас отпустить на волю, то он на 100 процентов умрёт, так как без помощи стаи не сможет сориентироваться, куда ему лететь. Странная ситуация…", - озадачен блогер.

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Несколько часов назад блогер сообщил, что в порту Актау заблудился ещё один птенец фламинго. Работники порта пытались его покормить самостоятельно, но не получилось. Поэтому Сарсенбаев решил взять домой и эту птицу, чтобы накормить и отогреть.

Он также сообщил, что с ним связался директор Алматинского зоопарка и выразил желание приютить птенцов у себя. Однако подписчики отговаривают Азамата отдавать фламинго, переживая за то, что птицы буду жить в клетках и с наступлением тепла не смогут улететь из Алматы.

Накануне мы рассказывали историю о том, как птенец фламинго попал в дом к блогеру.