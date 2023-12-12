Блогер приютил в квартире птенца фламинго в Актау

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев приютил дома птенца фламинго, отбившегося от стаи. В соцсетях уже появился мини-сериал о жизни птицы, передаёт BaigeNews.kz.

Примерно сутки назад блогер выложил пост о том, что птенца фламинго нашли на снегу в районе Каражанбаса.

"Посоветовал пока согреть его в машине, и довести до Актау, а потом уже решим куда его пристроить", - подписал видео Сарсенбаев.

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Спустя несколько часов маленький фламинго уже был дома у блогера.

"Выхаживаю птенца фламинго. Он отбился от стаи в районе месторождения Каражанбас, замёрзший, ослабший и явно голодный… Благо у меня в морозилке завалялись креветки, сибас, сазан и карась. Закину все эти морепродукты в блендер, смешаю с водой и покормлю, пусть хоть один из нас почувствует себя гурманом. Сегодня побудет у меня, а завтра отвезу его к ветеринару, если нам повезет, и стая всё ещё будет находиться в караколе, то отпущу его к собратьям. В противном случае, придётся ухаживать за ним до наступления весны…", - написал Азамат.

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В следующем видео, снятом утром 12 декабря, фламинго уже уплетал завтрак в ванной блогера.

"Когда-нибудь видели как питаются фламинго? Птенец за ночь окреп, сейчас с удовольствием уплетает измельчённую морковь и креветки, разбавленные простой питьевой водой. То что он начал есть, уже хороший знак, значит он не болен", - сделал вывод блогер.

Подписчики поддерживают Азамата, благодарят его за доброе сердце и просят оставить птицу у себя до весны.