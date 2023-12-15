Птенцов фламинго забрали у блогера в Актау

Птенцов фламинго, найденных в Мангистауской области, забрали у выкармливающего их блогера Азамата Сарсенбаева и отвезли в зоопарк Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

О судьбе краснокнижных птиц Азамат написал в своём Instagram.

"Сотрудники @almatyzoo сделали полный осмотр птенцов, убедились что они чувствуют себя хорошо и выдержат перелёт. По словам специалиста из зоопарка, птенцы получили огромный стресс и подверглись обморожению, и если бы не действия людей, которые подобрали фламинго, они скорее всего погибли бы", - написал блогер.

Дальнейшая судьба птиц пока не ясна. Они слишком маленькие, чтобы самостоятельно выжить в диких условиях. До весны они могут привыкнуть к условиям зоопарка, и есть вероятность того, что потом не смогут адаптироваться к дикой природе и погибнуть.

"В идеале, как только они окрепнут, весной их выпустят на волю", - сообщил блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

Ранее мы писали о том, что блогеру, приютившему фламинго, пригрозили штрафом.