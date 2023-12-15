Птенцов фламинго забрали у блогера в Актау
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Птенцов фламинго, найденных в Мангистауской области, забрали у выкармливающего их блогера Азамата Сарсенбаева и отвезли в зоопарк Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
О судьбе краснокнижных птиц Азамат написал в своём Instagram.
"Сотрудники @almatyzoo сделали полный осмотр птенцов, убедились что они чувствуют себя хорошо и выдержат перелёт. По словам специалиста из зоопарка, птенцы получили огромный стресс и подверглись обморожению, и если бы не действия людей, которые подобрали фламинго, они скорее всего погибли бы", - написал блогер.
Дальнейшая судьба птиц пока не ясна. Они слишком маленькие, чтобы самостоятельно выжить в диких условиях. До весны они могут привыкнуть к условиям зоопарка, и есть вероятность того, что потом не смогут адаптироваться к дикой природе и погибнуть.
"В идеале, как только они окрепнут, весной их выпустят на волю", - сообщил блогер.
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Ранее мы писали о том, что блогеру, приютившему фламинго, пригрозили штрафом.
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