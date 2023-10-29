Токаев опубликовал видео в поддержку карагандинскийх шахтёров
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На странице главы государства в Instagram tokayev_online появилось видео в поддержку шахтёров Карагандинской области, где в результате страшной аварии погибли свыше трёх десятков человек, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы вместе с карагандинскими шахтерами!", — говорится в подписи к видео.
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Напомним, согласно последним данным, известно о 36 погибших и 10 пропавших без вести в результате страшной аварии на шахте имени Костенко. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура. В больницы с различными травмами госпитализированы 24 горняка. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.
На встрече c родными горняков Президент РК Касым-Жомарт Токаев принёс искренние соболезнования и отметил, что семьям погибших шахтёров окажут всестороннюю помощь.
Главе государства продолжают поступать телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств.
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