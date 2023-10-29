Токаев опубликовал видео в поддержку карагандинскийх шахтёров

На странице главы государства в Instagram tokayev_online появилось видео в поддержку шахтёров Карагандинской области, где в результате страшной аварии погибли свыше трёх десятков человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы вместе с карагандинскими шахтерами!", — говорится в подписи к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QASYM-JOMART TOQAYEV (@tokayev_online)

Напомним, согласно последним данным, известно о 36 погибших и 10 пропавших без вести в результате страшной аварии на шахте имени Костенко. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура. В больницы с различными травмами госпитализированы 24 горняка. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

На встрече c родными горняков Президент РК Касым-Жомарт Токаев принёс искренние соболезнования и отметил, что семьям погибших шахтёров окажут всестороннюю помощь.

Главе государства продолжают поступать телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств.