29 октября 2023 года – День общенационального траура в Республике Казахстан
  • 29 Октября, 13:51
  • BAIGENEWS

Токаев опубликовал видео в поддержку карагандинскийх шахтёров

Сегодня, 13:07
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
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Фото: скриншот с видео

На странице главы государства в Instagram tokayev_online появилось видео в поддержку шахтёров Карагандинской области, где в результате страшной аварии погибли свыше трёх десятков человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы вместе с карагандинскими шахтерами!", — говорится в подписи к видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от QASYM-JOMART TOQAYEV (@tokayev_online)

Напомним, согласно последним данным, известно  о 36 погибших и 10 пропавших без вести в результате страшной аварии на шахте имени Костенко. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура. В больницы с различными травмами госпитализированы 24 горняка. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. 

На встрече c родными горняков Президент РК Касым-Жомарт Токаев принёс искренние соболезнования и  отметил, что семьям погибших шахтёров окажут всестороннюю помощь.

Главе государства продолжают поступать телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств.

 

 

 

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