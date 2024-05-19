В Сеть утекло видео избиения рэпером P.Diddy бывшей девушки

Американский рэпер P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс — прим.) избил свою бывшую подругу Кэсси Вентуру ногами в коридоре одного из отелей Лос-Анджелеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Запись нападения опубликовал телеканал CNN. На записи видно, как Комбс швыряет Кэсси на пол, пинает и таскает по коридору за одежду.

Известно, что происходящее датируется 2016 годом. После этого женщина подавала на рэпера заявление о насилии, но суда не последовало. Утверждается, что рэпер заплатил 50 тысяч долларов, чтобы видео нигде не появилось.

В марте 2024 года в доме рэпера прошли обыски по новым обвинениям в насилии и торговле людьми. Правоохранители изъяли у него оружие и телефоны.