Не сжигайте траву — в ней спят зайчата: в МЧС предупредили казахстанцев

Спасатели МЧС обратились к казахстанцам с просьбой не жечь сухую траву, передаёт BaigeNews.kz.

"Не сжигайте сухую траву, сейчас спят первые зайчата. Сжигание сухой травы — это стихийное бедствие, которое чаще всего происходит по вине людей. Зайчата появлются на свет в конце марта – начале мая. Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах, и на опушках леса. Из-за невнимательности людей может возникнуть пожар и привести к смерти", — предупредили пожарные.