Не сжигайте траву — в ней спят зайчата: в МЧС предупредили казахстанцев
Вчера, 09:17
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Вчера, 09:17Вчера, 09:17
493Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС обратились к казахстанцам с просьбой не жечь сухую траву, передаёт BaigeNews.kz.
"Не сжигайте сухую траву, сейчас спят первые зайчата. Сжигание сухой травы — это стихийное бедствие, которое чаще всего происходит по вине людей. Зайчата появлются на свет в конце марта – начале мая. Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах, и на опушках леса. Из-за невнимательности людей может возникнуть пожар и привести к смерти", — предупредили пожарные.
Накануне в МЧС поделились трогательным видео спасения ежа.