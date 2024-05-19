Тело пропавшей трёхлетней девочки обнаружено в уличном туалете

В Туркестанской области полицейские нашли тело пропавшей трёхлетней девочки, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области и ОП Сарыагашского района обнаружено тело пропавшей девочки в уличном туалете соседнего дома без признаков насильственной смерти.В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Каких-либо телесных повреждений не обнаружены. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении депатамента полиции области.