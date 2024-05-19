Тело пропавшей трёхлетней девочки обнаружено в уличном туалете
Вчера, 12:53
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Вчера, 12:53Вчера, 12:53
806Фото: ДП Туркестанской области
В Туркестанской области полицейские нашли тело пропавшей трёхлетней девочки, передаёт BaigeNews.kz.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области и ОП Сарыагашского района обнаружено тело пропавшей девочки в уличном туалете соседнего дома без признаков насильственной смерти.В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Каких-либо телесных повреждений не обнаружены. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении депатамента полиции области.
Напомним, в полицию обратилась мать ребёнка. В поисках девочки были задействованы полицейские, представители МЧС, акимата, спасатели, волонтёры и неравнодушные граждане.