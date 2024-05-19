  • 20 Мая, 12:48
  • BAIGENEWS

Тело пропавшей трёхлетней девочки обнаружено в уличном туалете

Вчера, 12:53
АВТОР
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ДП Туркестанской области Вчера, 12:53
Вчера, 12:53
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Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские нашли тело пропавшей трёхлетней девочки, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области и ОП Сарыагашского района обнаружено тело пропавшей девочки в уличном туалете соседнего дома без признаков насильственной смерти.В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Каких-либо телесных повреждений не обнаружены. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении депатамента полиции области. 

Напомним, в полицию обратилась мать ребёнка. В поисках девочки были задействованы полицейские, представители МЧС, акимата, спасатели,  волонтёры и неравнодушные граждане.  

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