Казахстанский вор раскрыл тайны своей "работы"

Мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении Павлодара за кражи, рассказал особенности своей "работы" и указал казахстанцам, на что им следовало бы обращать внимание, чтобы не стать жертвой. По словам 46-летнего арестанта, для опытного вора вскрыть дверь в квартиру не составит большого труда, а вот найти себе "клиента" сегодня с лёгкостью можно в Instagram, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ерлан (имя изменено – прим.авт.) в колонии оказался уже в пятый раз. Мужчина впервые сел за кражу в 1998 году. Объяснил, что тогда была тяжелая финансовая ситуация и он, будучи 20-летним парнем, решил, что обокрасть квартиру — самый лёгкий способ заработать.

"Был один господин, много зарабатывал. У него было достаточно денег, золота и того подобного. Мы с моим знакомым решили, а почему бы и нет. Выждали момент, следили за его квартирой. На тот момент такого опыта взлома замков не было, и мы забрались через балкон на третьем этаже. Тогда были соседи, что приравнивалось по нынешним временам к видеокамерам. Этого стоило опасаться. Зайдя в квартиру, на тот момент, по деньгам взяли 80 тысяч тенге. Тогда это были достаточно большие деньги. Золото, бриллианты взяли, это перепродали, но опыта не было, поэтому нас быстро задержали", — вспоминает Ерлан.

Оказавшись в колонии впервые, на пусть исправления мужчина не встал. Говорит, тогда в исправительных учреждениях было совсем иначе. В итоге его "карьера" вора растянулась на 20 лет.

"Тогда не исправляли, тюрьма была школой для новых преступлений. От сокамерников я много знаний получил. Если так рассуждать, я, к примеру, пошел в детский сад, то оказавшись в колонии, я сразу попал в институт. Я научился тому, как всё делать аккуратнее. Если человек входит в чужой дом, у него начинается паника, что брать, что делать, а тут уже научился все чинно, с расстановкой. Люди объяснили. Самое главное не суетиться. Ну и люди рабы привычек. Прячем деньги в одни и те же места. Нас как бабушки научили, либо под матрац, либо в постельное белье, в шкаф. Еще в нижнее белье, в прикроватные тумбочки и на кухне в контейнерах с сыпучими продуктами, ну и в морозильные камеры", — поделился арестант.

Мужчина вспоминает, приходилось искать деньги в сливных бочках унитаза, вскрывать полы в домах. Уверяет, что если в квартире казахстанца окажется опытный вор, то от него спрятать что-либо вряд ли удастся. Вскрыть замок — тоже не проблема. Через балкон Ерлан залезал в квартиру лишь один раз, а изучив принцип работы замков, воровать стало более безопасно.

"Если ты разбираешься в системе, там меняется только PIN-код, а принцип замка всегда одинаковый. Знаешь принцип работы одного, знаешь всех. К середине карьеры вора я мог открыть любой замок. Через дверь намного безопаснее. Лезешь через балкон и там же может кто-то находиться, а так ты подошел культурно в дверь позвонил, постучал. Если человек дома ты просто разворачиваешься и уходишь. Я всегда осознавал, куда иду и примерно знал, что там будет. Иногда были наводчики. Если ты умеешь слушать, ты всегда найдёшь себе клиента. Нормальный вор не будет ходить, как дешевая шпана и красть у работяг. Работяги обитают во дворе на лавочке, либо в пивнушках. А те у кого есть, что взять, они в ресторанах, на выставках. Вообще, чтобы быть грамотным вором, надо быть образованным человеком", — поделился мужчина.

Не красть у рабочих или пенсионеров, отмечает вор, сейчас уже не принцип для нового поколения. Молодежь не стесняется отобрать последнее у какого-нибудь пожилого человека. Поэтому, уверяет мужчина, нужно быть бдительными абсолютно всем. Вместе с тем, не показывать праздную и обеспеченную жизнь в Instagram. С появлением соцсетей злоумышленники потеряли смысл в наводчиках, поскольку люди сами стали показывать, что у них можно украсть. Кстати, рассказал Ерлан, как понять, что за вашей квартирой следят.

"На косяк между дверным проемом и дверью положат спичку, прилепят волосок, бумажку. Оно упало, соответственно дверь уже открывалась. Если вы дверь открываете и что-то падает, надо задуматься. И прежде всего надо быть бдительным к самим себе. Не надо афишировать, к чему этот пафос. Вот я такой богатый, такой крутой, я пять раз летал в Дубай. У кого-то в любом случае возникает зависть. Кто-то не может себе позволить чебурек на вокзале купить. Проблема в том, что он просто не может, потому что у него нет работы, а ему хочется, всем хочется жить хорошо", — высказался Ерлан.

Кстати, у Ерлана есть жена и трое детей. Супруга родила первую дочь как раз, когда его он впервые оказался в колонии. Сейчас дети уже взрослые и в открытую осуждают его образ жизни. А вот жена всегда ждала из тюрьмы. В последний раз оказался в колонии из-за пандемии. Говорит, завязал с воровством, начал работать по специальности, но случился "коронакризис" и платить по кредитам стало невозможно.

"Ответить конкретно, что да, больше я не буду воровать, я буду обманывать самого себя, но я буду делать все, чтобы этого не случилось", — подытожил мужчина.

По данным ДП Павлодарской области, за первый квартал 2024 года в регионе зарегистрировано 250 краж, 16 из которых — квартирные. Задержаны 95 человек и 12 преступных групп. При этом в полиции отмечают, что большая часть квартирных краж происходит ночью, а пробираются внутрь взламывая замки, отжимая окна, подбирая ключи.

"Полиция рекомендует не оставлять ценные вещи без присмотра. Оборудовать коридоры, подъезды камерами видеонаблюдения, укрепления дверей прочными замками, не оставлять двери жилища открытыми, даже на короткое время, т.к. последнее влечет совершение краж путем свободного доступа", — отметил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

В Павлодарской области более 15 тысяч квартир и почти столько же организаций находятся под защитой охранных агентств.