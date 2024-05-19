Главы МИД Пакистана и Кыргызстана встретятся в Астане после беспорядков в Бишкеке

Главы министерств иностранных дел Пакистана и Кыргызстана встретятся 21 мая в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kg.

Сегодня в Бишкеке встретились заместитель министра иностранных дел КР Авазбек Атаханов и посол Пакистана в Кыргызстане Хасан Али Зайгам.

Дипломат поблагодарил кыргызстанскую сторону за оказание содействия в получении информации по событиям 17-18 мая в Бишкеке, в том числе, с участием пакистанских студентов.

Авазбек Атаханов подчеркнул, что инцидент исчерпан, ситуация в столице находится под полным контролем правоохранительных органов, ведется расследование в отношении всех причастных лиц.

Стороны договорились о встрече глав дипломатических ведомств Жээнбека Кулубаева и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара в рамках СМИД ШОС. Он пройдет 21 мая в Астане.

Напомним, ранее в столице Кыргызстана были усилены меры безопасности из-за несанкционированного митинга, прошедшего в ночь с 17 на 18 мая. Участники шествия высказывали недовольство относительно массовой драки, которая произошла 13 мая в одном из хостелов, в которой участвовали иностранные граждане и местные жители. Видео происшествия позже распространили в соцсетях.

Несколько иностранцев были задержаны и доставлены в УВД Свердловского района. Подозреваемые извинились перед кыргызским народом.

Сегодня глава ГНКБ Камчыбек Ташиев прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что хотя согласен с требованиями участников митинга, среди граждан были также провокаторы и те, у кого правоохранители нашли огнестрельное оружие.

"Поиски тех, кто провоцировал и направлял недовольство через телефоны и социальные сети, продолжаются", - отметил Ташиев и предупредил об ответственности, если кто захочет использовать прошедший митинг в политических целях или для дестабилизации обстановки.

В МИД обратились, в том числе, к иностранным представительствам, чтобы те не распространяли недостоверную и непроверенную информацию.

В Минздраве сообщили, что к ним обратились 29 человек за медицинской помощью. Трое из пострадавших находятся в больницах.

Ранее в КНБ РК опровергли слухи о том, что группы пакистанских студентов после ночных беспорядков в Бишкеке собираются перейти из Кыргызстана в Казахстан.