"Бэушными" котлетами кормили детей в школе Акмолинской области

Уволившаяся из школьной столовой повар записала видеообращение, в котором раскрыла все "лайфхаки" из тамошнего меню. Оказалось, оставшиеся от детей котлеты не выбрасывались, а собирались для учеников второй смены. Мясо нужно было "растягивать", а молоко щедро разбавлять водой, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о столовой школы № 1 райцентра Зеренда Акмолинской области. Меруерт К. устроилась поваром-пекарем в сентябре прошлого года. В октябре ей взяли помощницу.

По словам Меруерт, на нарушения она шла по указанию "руководства" – выигравшего тендер индивидуального предпринимателя. И в первую очередь, чтобы сэкономить продукты. Ими, по словам бывшего повара, обеспечивали всегда намного меньше положенного.

"Они всегда привозили в маленьких количествах, и помощнице повара приходилось бегать в магазин докупать. То, что дети не съели, мы потом заново раздавали. Например, привозили 8-10 пачек фарша. Мы готовили котлеты, а оставшиеся после утренней смены собирали на после обеда. То, что дети не едят, потом заново раздавали ученикам. Мясо тоже приходилось экономить. Например, на 300 школьников надо было около пяти килограммов – мне приходилось "растягивать" 2 700 – 2 900 граммов. Мелко резали и готовили. Молока привозили 20 пачек, мы всегда добавляли кипячённую воду. Нам так говорили руководители", – рассказала женщина.

При этом она подчеркнула, что представители администрации школы о "лайфхаках" ничего не знали.

"Конечно, это было неправильно, некрасиво с моей стороны – молчать. Надо было сообщить сразу. Но я мать четверых детей. Правда, двое из них уже взрослые, однако на моём иждивении ребёнок-студент и младшая дочь, которая учится в первом классе. Детей надо кормить, одевать. Кроме того, у меня, как и у многих, кредит. А работы здесь особо нет, поэтому за своё место я держалась. Теперь я боюсь, что меня привлекут к ответственности за соучастие", – призналась повар.

Впрочем, рассказать о "методах работы" школьного пищеблока она решилась отнюдь не из-за угрызений совести. Просто ИП не выплатило ей заработанное.

"10 мая по этой причине я уволилась. Дело в том, что за две недели до этого уволилась кухрабочая. Я мыла за неё посуду и полы, была одна на кухне, без помощницы. Попробуйте обслужить 300 ребятишек! Я вставала в три часа, в четыре утра была в школе. Все это ведь зафиксировано на камерах. То, что я в последнее время работала в столовой одна, видел коллектив. Я неоднократно писала своему начальству, просила рассчитаться со мной. Но меня игнорировали или отделывались обещаниями: мол, пока денег нет, ждите. А ещё обвинили в воровстве продуктов и в том, что моей едой педагоги брезговали", – говорит Меруерт.

В администрации Зерендинской средней школы № 1 сообщили, что до настоящего момента сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, представители попечительского совета и родители проводили проверку столовой. Нарушений они не выявили.

"Питание детей, особенно из малообеспеченных семей, контролируется постоянно. Организовано горячее питание. Продукты проходят строгий контроль качества, регулярные проверки подтверждают соответствие стандартам. Обвинения в неправильном питании необоснованны", – подчеркнули в учебном заведении.

В свою очередь, в отделе образования Зерендинского района дополнили, что взяли вопрос на особый контроль. По данной ситуации назначена служебная проверка.