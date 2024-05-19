Ночные купания запретили на пляжах Турции

Штраф в 12 тысяч долларов придется заплатить любителям ночных купаний в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР24″.

В списке запрещенных мест — 20 пляжей в Анталье, Мугле и других провинциях. Речь идет о пляжах, на которых откладывают яйца краснокнижные черепахи-логгерхеды.

С июля здесь пытаются добраться до воды вылупившиеся детеныши — удается это не многим. Запрет на купание распространяется в период с мая по сентябрь с 20:00 до 08:00. Также в это время нельзя разводить костры и мангалы, ставить палатки, въезжать на пляж на любых видах транспорта.

В этом году штраф для нарушителей составит 387 тысяч 141 лиры (более 12 тысяч долларов). Для контроля за соблюдением правил на пляжах установили камеры видеонаблюдения.