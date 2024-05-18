Сарвиноз Миркадирова в Ташкенте поборется за путёвку на Олимпиаду
18 Мая, 21:46
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18 Мая, 21:4618 Мая, 21:46
748Фото: olympic.kz
Казахстанка Сарвиноз Миркадирова вышла в финал олимпийского отборочного турнира по настольному теннису среди стран Центральной Азии, который в эти дни проходит в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.
В полуфинале спортсменка оказалась сильнее своей соотечественницы Анастасии Лавровой. Матч между сокомандницами завершился со счетом 4:3 в пользу Сарвиноз.
За олимпийскую путевку Миркадирова сразится с Недой Шахсавари (Иран). Финал пройде завтра, 19 мая.
У мужчин в полуфинале Кирилл Герасименко со счетом 2:4 потерпел поражение от иранца Нимы Алимиана.
Добавим, что обладателями олимпийских квот станут только победители отбора.