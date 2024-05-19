Усик отправил Фьюри в жестокий нокдаун и стал абсолютным чемпионом мира

На вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Усик поставил на кон чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, а Фьюри рискнул титулом WBC. Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов и закончился победой Усика раздельным решением судей, при этом Тайсон побывалв нокдауне.

Таким образом, Александр Усик одержал 22-ю победу в профессиональной карьере и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Что касается Тайсона Фьюри, то он потерпел первое поражение на профи-ринге и лишился своего пояса.