Усик отправил Фьюри в жестокий нокдаун и стал абсолютным чемпионом мира
Вчера, 10:14
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Вчера, 10:14Вчера, 10:14
533Фото: GETTY IMAGES
На вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Усик поставил на кон чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, а Фьюри рискнул титулом WBC. Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов и закончился победой Усика раздельным решением судей, при этом Тайсон побывалв нокдауне.
Таким образом, Александр Усик одержал 22-ю победу в профессиональной карьере и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Что касается Тайсона Фьюри, то он потерпел первое поражение на профи-ринге и лишился своего пояса.