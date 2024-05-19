Опять дожди: в ряде регионов страны снова объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей, на северо-западе, севере – туман, передаёт BaigeNews.kz.

На юге, в центре Карагандинской, на северо-западе Атырауской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе Западно-Казахстанской, юго-востоке Восточно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе Восточно-Казахстанской, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность. На юге области Абай сохраяняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 мая днём на западе области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, юго-западный временами порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер западный, юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается гроза.

Ночью в предгорных, горных районах, днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный, западный, в центре, на востоке области порывы 17-22 м/с, днем временами 27 м/с. В Конаеве ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области северо-восточный на западе, юге, востоке области 15-20, днём порывы 23 м/с. В Кокшетау временами ожидается гроза.

В Астане ожидается гроза. Днём град. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем в центре, на востоке, юге области Абай ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ночью и утром ожидается гроза. Втер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части области 15-20, порывы 23, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. На востоке, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днём ожидаются гроза, шквал. Временами пыльная буря. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, востоке области гроза. На юге области туман. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северный ночью порывы 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град, туман. Ветер северо-восточный 15-20, ночью на юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Утром и днём в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Таразе ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на северо-востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Днём в горных районах области град. Ветер юго-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью на горных перевалах порывы 23 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ночью временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. г. В Туркестане ожидается ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области и в Актау ожидается туман.

Днём на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.