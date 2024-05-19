Казахстанские дзюдоисты стартовали с победы на чемпионате мира в ОАЭ
Вчера, 13:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 13:11Вчера, 13:11
498Фото: olympic.kz
В Абу-Даби стартовал чемпионат мира по дзюдо. Казахстанцы Елдос Сметов и Галия Тынбаева выиграли на нём первые схватки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.
Сметов, выступающий в весе до 60 килограммов, на старте оказался сильнее Дука Дата Чу (Вьетнам). Во втором раунде ему будет противостоять Вон Джин Ким из Южной Кореи.
Галия Тынбаева (до 48 килограммов) выиграла у бразильянки Аманды Лимы. Следующей ее соперницей станет испанка Лаура Мартинез Абеленда.